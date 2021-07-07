Болельщики сборной Италии угрожали семье Мораты после матча Евро

Алиса Кампелло, жена форварда сборной Испании Альваро Мораты, рассказала, что их семье угрожали в социальных сетях после матча Евро-2020 против Италии.

Итальянцы победили в серии пенальти. Мората сравнял счет в матче на 80-й минуте.

Футболиста пообещали сжечь, пожелали ему заболеть раком. Один из пользователь написал: «Чтоб вашего сына хватил инфаркт».

«Я не страдаю ни от одного из этих сообщений, правда. Я даже не думаю, что это фактор «итальянцев», а просто невежество. Давайте помнить, что этот спорт призван объединять, а не выражать свое разочарование. Надеюсь, что в будущем в отношении таких людей будут предприняты серьезные меры», — написала Алиса в сториз Instagram.

Интересно, что супруга Мораты является итальянкой.

Сборная Италии победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:2) и вышла в финал турнира. В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем второй полуфинальной пары Англия — Дания.

Решающий матч турнира пройдет 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

Чемпионат Европы – 2020. 1/2 финала.

Италия — Испания – 1:1 (4:2 пен.)

Голы: 1:0 — Кьеза, 60; 1:1 — Мората, 80.

Ранее Мората установил уникальное достижение.