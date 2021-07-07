Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш откажется от работы в сборной России из-за класса игроков

Валерий Рудковский, бывший переводчик португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, заявил, что наставник не возглавит сборную России, передает «РБ Спорт».

«Может, Александр Дюков и позвал Виллаш-Боаша, но мне кажется, ему не с кем сейчас работать в сборной России. Там очень средние игроки. Деньги для него не главное, репутация важнее. Виллаш-Боаш привык работать с топовыми игроками. И он предпочитает атакующий футбол», — сказал Рудковский.

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. В сезоне-2014/15 сине бело-голубые стали победителями Российской премьер-лиги (РПЛ).

На групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось о том, что немецкий тренер Штефан Кунтц — один из приоритетных кандидатов на смену Черчесову.