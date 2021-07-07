Экс-капитан сборной Германии заявил, что передачи Крооса похожи на его прическу

Экс-защитник и капитан сборной ФРГ Лотар Маттеус раскритиковал игру хавбека национальной команды Тони Крооса на чемпионате Европы — 2020.

«Я поздравляю его со всем, чего он добился в «Реале» и в сборной. Снимаю шляпу перед его карьерой и его общей игрой, Тони — великий и элегантный игрок. Но его выступление на Евро было разочаровывающим, он не был лидером команды.

Мне не хватало страсти, огня и вертикальных передач. Его передачи похожи на его прическу: красиво и чисто, совершенно точно. Но это отнимает у игры время и дух. Было слишком много передач поперек, он отходил слишком глубоко назад. Кроос взял на себя очень недостаточно ответственности», — приводит слова Маттеуса Bild.

Сборная Германии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе F. Немцы проиграли Франции (0:1), обыграли Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2). В первом матче плей-офф немцы уступили Англии (0:2) и вылетели из турнира.

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