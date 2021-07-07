Бышовец считает, что работа иностранных тренеров в сборной России переоценена

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о потенциальных приемниках Станислава Черчесова в национальной команде.

«Почему тренеры РПЛ отказываются от сборной? У Слуцкого был отрицательный опыт. Я хорошо отношусь к Семаку как тренеру, у которого есть игровой интеллект. Если говорить о Карпине, то у него есть достаточно амбиций, чтобы стать тренером сборной. Но тут важны не только амбиции, но и амуниция, опыт работы и ситуация.

Через полтора месяца нам играть с Хорватией. И мне кажется, все эти кандидаты не имеют представления о будущем команды и какой она должна быть перед матчем с хорватами.

Что касается приезда иностранцев, мы несколько переоценили их работу в нашей сборной. Капелло и Адвокат — отрицательный опыт. Хиддинк — счастливая случайность.

Хотел бы видеть в нашей сборной Петковича. С большой симпатией отношусь к нему и к его работе. Он со своей Швейцарией стартанул с места в карьер. Но к этому надо быть готовым — это знание игроков, чемпионата, менталитета. Благо он говорит по-русски, в отличие от других иностранцев», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Основными кандидатами на пост главного тренера сборной России являются иностранные специалисты Йоахим Лёв, Доменико Тедеско, Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш.

Ранее актер Валерий Баринов заявил, что в сборную России нельзя приглашать иностранца.