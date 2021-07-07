Сборная Аргентины по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в финал Кубка Америки — 2021. Основное время закончилось со счетом 1:1.

У победителей голами отметился Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Мессии, а у колумбийцев забитый мяч на счету Луиса Диаса после результативного паса от Эдвина Кардоны.

Аргентинцы на групповом этапе сыграли вничью с Чили (1:1) и одержали победы над Уругваем (1:0), Парагваем (1:0), Боливией (4:1). В первом матче плей-офф Аргентина разгромила Эквадор (3:0).

Колумбия в группе обыграла Эквадор (1:0), сыграла вничью с Венесуэлой (0:0) и дважды проиграла Бразилии и Перу с одинаковым счетом 1:2. В 1/4 финала колумбийцы одолели Уругвай (1:0).

Аргентину в главном матче турнира ждет сборная Бразилии, которая в полуфинале оказалась сильнее перуанцев (1:0). Финал Кубка Америки пройдет 11 июля на стадионе «Маракана - Марио Филью» в бразильском Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит 3.00 мск.

Кубок Америки — 2021. 1/2 финала.

Аргентина — Колумбия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Лаутаро Мартинес (7); 1:1 — Луис Диас (61).

Ранее сообщалось, что Бразилия вышла в финал Кубка Америки — 2021.