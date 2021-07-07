Немецкий журналист не представляет Лёва путешествующим по России в поисках игроков

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Йоахим Лёв во время матча сборной Германии, 2019 год Йоахим Лёв во время матча сборной Германии, 2019 год
Йоахим Лёв во время матча сборной Германии, 2019 год
Peter Morrison/AP

Старший редактор немецкого «Евроспорта» Флориан Богнер прокомментировал информацию о возможном назначении Йоахима Лёва на пост главного тренера сборной России.

«Сначала я подумал — «ни в коем случае». Полагаю, что Лёв будет стремиться в творческий отпуск — хотя бы на год. Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Тут нужно учитывать и коронавирус, в связи с которым работа в России может быть осложнена ограничениями в поездках.

Его будущее сейчас под вопросом. Я больше вижу, как он работает с одной из национальных команд, чем с клубом. Но даже в Бундеслиге Лёв подвергался критике за то, что он не очень часто появлялся на матчах для скаутинга игроков. А учитывая, что он почти не знает российских футболистов, трудно представить, как он путешествует по вашей стране ради просмотра потенциальных сборников», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Лёв, покинувший пост главного тренера национальной команды Германии после вылета команды с чемпионата Европы — 2020, является одним из кандидатов на замену Станиславу Черчесову.

Лёв возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии, стала серебряным (2008) и бронзовым (2012, 2016) призером чемпионатов Европы, а также заняла третье место на мировом первенстве 2010 года в ЮАР.

Ранее бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что Йоахим Лёв не согласится возглавить сборную России.