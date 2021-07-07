Лукашенко об отказе компаний спонсировать ЧМ-2021: ребята, спасибо, до свидания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ компаний Skoda и Nivea спонсировать хоккейный чемпионат мира — 2021 из-за политической ситуации в стране.

«Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Во-первых, на белорусский рынок – ни шагу, во-вторых, через Белоруссию – тоже ни шагу», — приводит слова главы государства Telegram-канал TUT.BY.

Изначально планировалось, что турнир будет организован совместно Белоруссией и Латвией, но 18 января 2021 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести чемпионат мира из Белоруссии в другое место из-за «соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации». В итоге организация объявила местом проведения всех матчей чемпионата — Ригу.

В финальном матче турнира сборная Канады обыграла финнов. Бронза досталась хоккеистам из США. Самым ценным игроком турнира был признан канадец Эндрю Манджапане.

Сборная России вылетела с чемпионата на стадии 1/4 финала, проиграв Канаде (1:2 ОТ). Белорусские хоккеисты заняли предпоследнее, 15-е место.

Ранее экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил, что после замены флага Белоруссии на ЧМ с Латвией никто больше не свяжется.