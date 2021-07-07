Экс-игрок сборной Украины сравнил ЧМ по пляжному футболу в Москве и матчи Евро в Петербурге

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о запрете национальной команде по пляжному футболу принять участие на чемпионате мира — 2021 в Москве.

«В связи с запретом поездки сборной Украины по пляжному футболу в Москву, у меня вопрос: если бы, теоретически, сборная Украины в рамках Евро-2020 должна была играть в Санкт-Петербурге, что бы мы делали? Это серьезный вопрос», – написал Левченко в Twitter.

Напомним, Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит Украину на чемпионате мира в Москве. Отметим, что именно благодаря победе над Швейцарией украинцы пробились на мировое первенство.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Ранее член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал новость о том, что сборная Украины не сыграет на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.