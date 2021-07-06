Главный тренер «Уфы» поддержал находящуюся в коме певицу МакSим

Главный тренер футбольного клуба «УФА» Алексей Стукалов выразил слова поддержки певице Марине Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, которая находится в коме.

«Мы с вами тоже всегда находимся между победой и поражением. Даже если хоть 1% есть, надо биться. 1% хотя бы! Вот это самое важное. Я за нее просто хочу помолиться. Сказали 10% — дай бог, чтобы она выкарабкалась. Футбол — это та же самая жизнь. 1% если есть — надо ложиться костьми», — передает слова Стукалова Sport24.

Напомним, певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее врач Лев Николаев объяснил, почему приход МакSим в сознание невозможен.