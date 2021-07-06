Шмейхель: не смотрю на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о фразе из английской песни «футбол возвращается домой».

«А он вообще дома был? Вы когда-нибудь Евро выигрывали? Да, он был дома, как вы говорите, но то был чемпионат мира. Если честно, я не думал об Англии. Я думаю о том, чтобы Дания прошла дальше. Если честно, не смотрю вообще на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит. Для нас важнее принести в наш дом победу и удовольствие от игры. Для нас важно, чтобы наши пять с половиной миллионов болельщиков были рады», — сказал Шмейхель.

Сборная Дании вышла в плей-офф, набрав три очка в своей группе. В 1/8 датские футболисты разгромили Уэльс (4:0), а в четвертьфинале обыграли Чехию (2:1). Англичане вышли из группы со второго места, имея в активе семь баллов. Подопечные Саутгейта в 1/8 обыграли Германию (2:0), а в следующем раунде разобрались с Украиной (4:0). Отметим, что сборная Англии еще ни разу не пропустила на Евро-2020.

Сборные Англии и Дании сыграют между собой в полуфинале чемпионата Европы 7 июля. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о сборной Дании, против которой его команда сыграет в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020.