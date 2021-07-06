Экс-футболист сборной России убежден, что Черчесова нужно оставить на своем посту

Известный в прошлом футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова, на смену которому пророчат иностранного специалиста.

«Я думаю, что сейчас кого угодно можно назвать кандидатом на пост главного тренера сборной. Официальной-то информации нет, а в список можно кого угодно включить. Вообще по всей этой ситуации я считаю, что нужно оставлять Черчесова до конца чемпионата мира. Если бы впереди был полноценный двухлетний цикл, то можно было бы говорить о перестройке, о новом тренере, даже иностранном, но сейчас на это нет времени. Станислав Саламович в любом случае ситуацию знает лучше всех, он знает команду, всех игроков, поэтому ему и проходить этот отбор. В чем смысл? Чтобы не платить Черчесову неустойку? Так ее все равно придется платить», — сказал Деменко в интервью «Газете.Ru».

Также известный в прошлом футболист прокомментировал отказ возглавить сборную России ведущих отечественных тренеров — Сергея Семака, Леонида Слуцкого и Валерия Карпина.

«Давайте будем честными. Все они прекрасно понимают, какая сейчас сборная. Какое психологическое состояние игроков. И что нет времени на перестройку команды, потому что результат будет нужен сразу, в отборе к чемпионату мира. И они боятся, что если пойдут какие-то неудачи, то начнется обсуждение и критика. После чемпионата мира нам ведь казалось, что сборная на подъеме, но этот Евро выпал на неудачный момент. Не только для России. И про Польшу можно также сказать, и про Францию. Сильнее ведь французы Швейцарии, верно? Но что-то пошло не так», — считает Деменко.

На групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Основными кандидатами на пост главного тренера сборной России являются иностранные специалисты Йоахим Лев, Доменико Тедеско, Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш.

По информации российских СМИ, отечественные специалисты Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак возглавить сборную страны отказались.

Ранее сообщалось, что РФС не обсуждал с Черчесовым отставку с поста наставника сборной России.