Билялетдинов считает, что Лёв не сможет работать в реалиях российского футбола

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о кандидатуре немецкого специалиста Йоахима Лёва на пост лавного тренера российской сборной. Динияр считает, что перемены в российском футболе нужны однозначно. По его мнению, об этом сигнализируют провалы в еврокубках и на чемпионате Европы. По поводу возможного иностранного тренера сборной России Билялетдинов считает, что все зависит от того, насколько специалист окунется в реалии российского футбола.

«Йоахим Лёв — неактуальная кандидатура на этот пост. Многие вещи, которые приняты в Германии, не приняты у нас. Например, заполненность трибун, качество газона и ответственность футбольных структур, которые работают на благо футбола. У нас, к сожалению, кто в лес, кто по дрова — клубы снимаются с чемпионата или играют резервным составом. Такие вещи в Германии невозможно представить. У Лева просто не будет времени въехать во всю ситуацию и все подноготные нашего футбола, в том числе агентские и лимитные дела», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Также Динияр высказался о возможном назначении экс-тренера «Зенита» Виллаш-Боаша на пост наставника сборной России.

«Андре Виллаш-Боаш знаком с нашим чемпионатом и более к нему адаптирован. Другое дело — согласится ли он? Все зависит от плана дальнейших действий, времени нет», — сказал Билялетдинов.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) еще не обсуждал со Станиславом Черчесовым его отставку с поста главного тренера национальной команды.