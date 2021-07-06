Журова заявила, что украинским спортсменам в России ничто не угрожает

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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова
РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение украинских политиков не пускать сборную своей страны на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве.

«Хоть это и фраза, которую мы постоянно используем, но она тут, к сожалению, очень сильно подходит: «назло маме отморожу уши». Мы же понимаем, что эта история — не про спорт. Но при этом спортсменам говорят: «Вы что, не патриоты? Нечего туда ехать!» Мы прекрасно знаем аргументацию, которую представит Украина. Может быть, они еще скажут про безопасность.

Но посмотрите на Евро-2020. Как российские болельщики по всей стране поддерживали за Украину! И если бы он пробилась в полуфинал, болели бы за нее и дальше. Понятно, что ничего украинской сборной тут точно не угрожает. Для политиков это возможность еще раз продемонстрировать свою некую последовательность. Если мы запрещаем русский язык, не считаем русских коренным народом у себя и далее по списку, то тогда и не поедем к ним на чемпионат мира.

Но через десять лет политики, допустим, помирятся, а ребята, которые хотели попасть на чемпионат мира по пляжному футболу, не попали. И через десять лет они будут сидеть и думать о том, что с Россией хорошие отношения, а мы не поехали туда по каким причинам? Хотя если из них хоть кто-то скажет хоть слово — что хотел бы поехать на турнир и сыграть, — их тут же объявят врагами, не патриотами», — сказала Журова «Газете.Ru».

Напомним, Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит Украину на чемпионате мира в Москве. Отметим, что именно благодаря победе над Швейцарией украинцы пробились на мировое первенство.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал ассоциацию пляжного футбола Украины дураками.