Журова заявила, что украинским спортсменам в России ничто не угрожает

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала решение украинских политиков не пускать сборную своей страны на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве.

«Хоть это и фраза, которую мы постоянно используем, но она тут, к сожалению, очень сильно подходит: «назло маме отморожу уши». Мы же понимаем, что эта история — не про спорт. Но при этом спортсменам говорят: «Вы что, не патриоты? Нечего туда ехать!» Мы прекрасно знаем аргументацию, которую представит Украина. Может быть, они еще скажут про безопасность.

Но посмотрите на Евро-2020. Как российские болельщики по всей стране поддерживали за Украину! И если бы он пробилась в полуфинал, болели бы за нее и дальше. Понятно, что ничего украинской сборной тут точно не угрожает. Для политиков это возможность еще раз продемонстрировать свою некую последовательность. Если мы запрещаем русский язык, не считаем русских коренным народом у себя и далее по списку, то тогда и не поедем к ним на чемпионат мира.

Но через десять лет политики, допустим, помирятся, а ребята, которые хотели попасть на чемпионат мира по пляжному футболу, не попали. И через десять лет они будут сидеть и думать о том, что с Россией хорошие отношения, а мы не поехали туда по каким причинам? Хотя если из них хоть кто-то скажет хоть слово — что хотел бы поехать на турнир и сыграть, — их тут же объявят врагами, не патриотами», — сказала Журова «Газете.Ru».

Напомним, Украинская федерация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит Украину на чемпионате мира в Москве. Отметим, что именно благодаря победе над Швейцарией украинцы пробились на мировое первенство.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал ассоциацию пляжного футбола Украины дураками.