Экс-игрок сборной России назвал запрет на участие Украины в ЧМ «вопиющей ситуацией»

Серебряный призер российской Суперлиги — 2021 в составе саратовской «Дельты», экс-игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Андреев раскритиковал решение Украинской федерации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

«Это вопиющая ситуация, это ужас! Не знаю, какими вообще словами это описать. Есть в жизни мечты, стремления. Одно дело, если ты не попадаешь в состав сборной. Или сама сборная не попала на чемпионат мира через отбор, как Швейцария. Она заняла пятое место и не попала по спортивному принципу. Проиграла свой матч жизни за выход. Это одно. Но когда ты выполнил задачу?! Проходил сборы, тренировался месяц, два, полгода, кто-то, может быть, годами тренируется ради этого. И какой-то человек, не имеющий никакого отношения ни к тебе, ни к твоему виду спорта, ни к твоей жизни, сидит и говорит: «Нет, я запрещаю вам ехать из-за политики».

Да запрещай ты себе ехать. Но лезть в дела спортсменов, никогда не занимаясь спортом, не участвуя в спортивной жизни, не зная, какие они получают травмы, какой ценой даются достижения... Они сидят в своих кабинетах, не имея никакого понятия обо всем этом, и что-то запрещают. По мне, это огромный минус для мирового сообщества.

Сейчас пляжный футбол вообще развивается не так, как должен. Он затухает. Становится меньше команд, никаких турниров не проводится, все только закрываются, нет школ практически... Не знаю, какая ситуация на Украине. Может, у них дети занимаются пляжным футболом. Но вот они посмотрят, что их сборная вышла на чемпионат мира, а ей не дают туда ехать. Зачем нам тогда заниматься пляжным футболом? Ради чего? Конечно это ведет к упадку вида спорта», — сказал Андреев «Газете.Ru».

Ранее Андрей Андреев поделился мнением о неучастии украинских игроков в российской Суперлиге.