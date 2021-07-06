Экс-футболист — о недопуске Украины на ЧМ в Москве: это будет одна из несомненных потерь

Серебряный призер российской Суперлиги — 2021 в составе саратовской «Дельты», экс-игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Андреев высказался о решении Украинской федерации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить украинской команде участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

«Не могу сказать, что это особо обсуждалось, потому что во время сезона все команды заняты другими делами. Но слухи ходили, что такое может быть. Можно было этого ожидать. Думаю, для российского пляжного футбола это таким уж огромным сюрпризом не стало.

Считаю, что это будет одна из несомненных потерь для чемпионата мира, потому что у украинцев очень хорошая сборная. Там собраны опытные ребята, которые играли очень долго и в России за наши клубы. И чемпионами становились. У них очень хорошая, очень организованная и дружная команда. Конечно это потеря. Они добились права участвовать в чемпионате мира. Честно, не помню, когда они в последний раз играли на ЧМ (в 2013 году — «Газета.Ru»).

Это их заслуга. Они ради этого тренировались и играли, для них это очень серьезный удар. В первую очередь это серьезный удар для самих футболистов, потому что некоторые могут вообще больше никогда не попасть на турнир такого уровня. Но это и несомненный удар для ФИФА (Международная федерация футбола) и БСВВ (Всемирная группа пляжного футбола). Мы привыкли говорить, что спорт вне политики, но это, мне кажется, давно уже не так. Это пятно и на ФИФА, и на БСВВ, что такая ситуация сейчас происходит», — сказал Андреев «Газете.Ru».

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что Украина может передумать бойкотировать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве.