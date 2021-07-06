Червиченко: Лёв не захочет позориться, возглавив сборную России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что Йоахим Лёв может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Экс-функционер считает, что Лёв должен был вовремя уйти из сборной Германии. По его мнению, передержка тренера не всегда полезна и нужно вовремя уйти. Червиченко заявил, что человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв – подарок для сборной России.

«Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нем. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться», — передает слова Червиченко «Чемпионат».

Также Червиченко высказался о возможной кандидатуре Петковича на пост наставника национальной команды.

«Что касается Петковича, на него всегда смотрят, но потом что-то не срастается. Для меня тема югославов и денег такая, что я всегда жду каких-то манипуляций. Не хочу никого обидеть, но они такие же, как мы: если где-то можно заработать или укусить – не упустят. Практически одинаковая ментальность. Также где-то у Петковича шло хорошо, где-то нет. Мы все сосредоточились на Швейцарии, которая обыграла Францию, но они были стоячими в матче с Италией», — сказал Червиченко.

Ранее Андрей Червиченко высказался после поражения сборной Украины от Англии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020.