Экс-защитник сборной России: русским по ТВ вдалбливают, что все вокруг — враги

Бывший российский защитник «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» и других клубов НХЛ и КХЛ Федор Тютин рассказал о том, насколько он увлекается происходящем в России, живя в США. Тютин рассказал, что в последний раз был на родине в 2016 году. Также он планировал приехать перед началом пандемии коронавируса, но из-за ограничений пришлось отменить поездку. Защитник заявил, что после завершения карьеры профессионального хоккеиста, он стал больше следить за происходящем в России.

«В 2021 году для того, чтобы понимать процессы и реальное положение дел, не обязательно непременно быть на месте событий. Уверен, что я больше знаю о России, чем те зомби, которые смотрят российское ТВ. А как может быть иначе, если риторику «А что у вас?» использует даже наш президент? Например, как на недавней встрече с Байденом в Женеве. С него все и начинается», — передает слова Тютина Sports.ru.

Также Тютин отметил, что по российскому телевиденью пропагандисты обсуждают Америку вместо того, чтобы разбираться в своих проблемах.

«А если в США включить каналы, то о России вы мало чего услышите. Здесь занимаются собственными проблемами и, по большому счету, мало кого волнует, что происходит у нас. Русским людям вдалбливают, что все вокруг враги и их ненавидят. Чушь это», — сказал Тютин.

Ранее Федор Тютин заявил, что скандал вокруг форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина разгорелся из-за его критических высказываний в адрес российской власти.