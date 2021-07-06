Знаменитый фанат-мем дал прогноз на матч Италия — Испания в полуфинале Евро

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лаутенбах, который прославился в соцсетях и стал главным мемом Евро-2020 благодаря бурной реакции на гол своей команды в ворота Франции в 1/8 финала, в интервью «Газете.Ru» предположил, кто победит в полуфинале Италия — Испания.

«Я думаю, Италия — фаворит, и она победит испанцев со счетом 2:0. Более того, мне кажется, что Италия выиграет этот Евро», — сказал Лаутенбах.

Также знаменитый фанат поделился впечатлениями от выступления сборной Швейцарии на чемпионате Европы.

«Я безумно горжусь тем, как выступила сборная Швейцарии на этом турнире. Мы играли изумительно хорошо — особенно против Турции и Франции.

Даже в матче с Испанией мы выглядели неплохо. Я все еще думаю, что, если бы Ремо Фройлер не получил красную карточку на 77-й минуте, мы могли бы не проиграть.

Так что в целом я счастлив выступлением сборной Швейцарии, но до сих пор расстроен поражением от Испании. Было бы настоящим сумасшествием пройти в полуфинал Евро! Думаю, такой шанс будет выпадать нам не каждый раз», — отметил Лаутенбах.

Ранее швейцарец признался, что изначально не хотел лететь в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала Евро.