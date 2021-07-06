Чемпион мира по хоккею сравнил жизнь в США и России

Бывший защитник сборной России по хоккею Федор Тютин сравнил жизнь в США и России.

«Америка не идеальная страна. Не все прекрасно и радужно. Глупо с этим спорить. Но все это не в таком масштабе, как в России. Нет такого неуважения и беспардонства к народу. Уровень наглости у наших управленцев просто зашкаливает», — цитирует Тютина Sport24.

В России Тютин выступал за «Ижсталь», петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и подмосковный «Атлант». В 2003 году защитник подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а спустя пять лет перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до 2016 года. Он входит в пятерку лидеров среди российских защитников по количеству матчей в североамериканской лиге.

В составе сборной России Тютин стал чемпионом мира 2008 года.

Ранее экс-защитник национальной команды заявил, что не боится высказываться о первом вице-президенте Федерации хоккея России (ФХР) Романе Ротенберге, так как сейчас живет в США. По словам Тютина, функционер является мстительным человеком.