Романов стал самым молодым защитником «Монреаля», забившим гол в финале Кубка Стэнли

В середине третьего периода защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов сделал счет 2:1 в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой канадской команды со счетом 3:2.

На момент гола россиянину был 21 год и 180 дней. Поэтому он стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», которому удалось забросить шайбу в финале Кубка Стэнли.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Пятый матч финальной серии состоится 8 июля. Начало встречи в 3.00 мск.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 4-й матч

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 3:2 (ОТ)

Голы: 1:0 — Джош Андерсон (Ник Судзуки, Коул Кофилд) — 15:39; 1:1 — Баркли Гудроу( Райан Макдона, Блейк Коулман) — 37:20; 2:1 — Александр Романов (Джейк Эванс) — 48:48; 2:2 — Патрик Марун (Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон) — 53:47; 3:2 — Джош Андерсон (Коул Кофилд) — 63:57.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский одержал восьмую победу в финальных сериях Кубка Стэнли, что является рекордом для европейских голкиперов.