Канделаки пошутила, что Губерниев своим громким криком создает угрозу Украине и США

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала включение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

«Ну конечно, Дима Губерниев создает угрозу Украине. И США, и всему миру. Ведь так громко кричать «Россия!» не умеет никто.

Дай бог ему здоровья. Потому что когда ты говоришь от души, когда ты являешься искренним голосом страны на мировой спортивной арене, то остановиться невозможно. А вероятность того, что люди из других стран присоединятся к этому хору голосов, скандирующих «Россия! Россия!», становится все больше и больше.

Дмитрий Губерниев — наше самое главное информационное оружие, работающее без осечек. До встречи на Олимпиаде!», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Комментатор попал в список министерства культуры Украины 1 июля. Также в перечень попали режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко. Всего в список входят 204 человека.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что его включили в список угроз национальной безопасности Украины.