Экс-тренер клубов КХЛ Назаров: во время «Прямой линии» Путин сказал великие слова

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Президент России Владимир Путин после товарищеского матча Ночной хоккейной лиги Президент России Владимир Путин после товарищеского матча Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин после товарищеского матча Ночной хоккейной лиги
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о проблемах российского хоккея.

«Кто виноват в том, что в клубах вместо развития идет банальное освоение денег? Роман Ротенберг? Андрей Назаров со своими идеями?

Или все-таки те губернаторы, президенты, кураторы, делающие что хотят? При этом не обладая узкими профессиональными компетенциями? Я вам с ходу назову десять человек, которые принимают решения в клубах и при этом не умеют кататься на коньках.

Именно им во время «Прямой линии» глава государства дал четкий и ясный сигнал. Владимир Путин сказал: «Я – мастер спорта по дзюдо». Великие слова. Их надо повесить в кабинетах всем людям, которые досконально не разбираются в хоккее, но пытаются влиять на все, до чего дотягиваются.

Путин понимает: управление «со стороны» ни к чему хорошему не приведет. Он воздерживается от вердиктов по поводу футбола и хоккея, потому что погружен в другую проблематику», – приводит слова Назарова «Чемпионпт.com».

Напомним, сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею на стадии 1/4 финала, проиграв Канаде (1:2 ОТ).

Ранее бывший хоккеист сборной России Федор Тютин рассказал о мстительности первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.