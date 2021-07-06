Экс-тренер клубов КХЛ Назаров: во время «Прямой линии» Путин сказал великие слова

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров высказался о проблемах российского хоккея.

«Кто виноват в том, что в клубах вместо развития идет банальное освоение денег? Роман Ротенберг? Андрей Назаров со своими идеями?

Или все-таки те губернаторы, президенты, кураторы, делающие что хотят? При этом не обладая узкими профессиональными компетенциями? Я вам с ходу назову десять человек, которые принимают решения в клубах и при этом не умеют кататься на коньках.

Именно им во время «Прямой линии» глава государства дал четкий и ясный сигнал. Владимир Путин сказал: «Я – мастер спорта по дзюдо». Великие слова. Их надо повесить в кабинетах всем людям, которые досконально не разбираются в хоккее, но пытаются влиять на все, до чего дотягиваются.

Путин понимает: управление «со стороны» ни к чему хорошему не приведет. Он воздерживается от вердиктов по поводу футбола и хоккея, потому что погружен в другую проблематику», – приводит слова Назарова «Чемпионпт.com».

Напомним, сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею на стадии 1/4 финала, проиграв Канаде (1:2 ОТ).

Ранее бывший хоккеист сборной России Федор Тютин рассказал о мстительности первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.