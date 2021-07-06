Тренер сборной Швейцарии Петкович — один из кандидатов на замену Черчесову

Наставник швейцарской сборной Владимир Петкович является одним из кандидатов на пост наставника национальной команды России, сообщает «Чемпионат.com».

Также сообщается, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич тоже входил в расширенный список потенциальных тренеров сборной России, однако в окончательный перечень его фамилия не попала.

Напомним, швейцарцы на чемпионате Европы — 2020 дошли до четвертьфинала, в котором в серии пенальти проиграли Испании. В 1/8 финала Швейцария сенсационно выбила из турнира французскую команду, оказавшись более удачливой в послематчевых пенальти.

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв может сменить Станислава Черчесова в национальной команде.