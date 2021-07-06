Экс-тренер «Ювентуса» рассказал о трудностях в работе с Роналду

Экс-главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время совместной работы с Криштиану Роналду.

«Управлять Роналду непросто, он похож на многонациональную компанию со многими личными интересами. У Криштиану более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, поэтому это ситуация, выходящая за рамки команды и тренера.

Но это футболист, который приносит команде много пользы. Статистика это подстверждает. Отказаться от Роналду? Если того требует бюджет, лучше отпустить одного игрока, чем пять или шесть. Кроме того, чтобы продолжать работать с ним, нужно строить команду вокруг него, — цитирует наставника Sportitalia.

Сарри на данный момент возглавляет римский «Лацио». Специалист покинул туринский клуб после сезона 2019/20, в котором завоевал вместе с командой чемпионский титул Серии А.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

На чемпионате Европы — 2020 нападающий провел четыре матча, забив пять мячей. Португалия в 1/8 финала уступила Бельгии со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не входит в пятерку претендентов на «Золотой мяч» по версии портала Goal.com.