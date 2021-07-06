Тренер сборной Дании рассказал, что ему помогло справиться с ситуацией с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд перед матчем с Англией в рамках 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 рассказал, как он смог справиться с ситуацией, произошедшей с хавбеком команды Кристианом Эриксеном.

В матче против финнов на групповом этапе турнира Эриксен потерял сознание и упал на газон — медики прямо на поле более 20 минут боролись за его жизнь. Футболиста удалось спасти.

«У меня фантастические персонал и игроки. Я свободно говорю с игроками о своих чувствах, и у меня есть фантастический помощник в лице Мортена Вигхорста.

Он играл в «Селтике», серьезно болел — у него немело все тело, и он с трудом вернулся к нормальной жизни. Мы вместе тренировали, когда в одного из наших игроков ударила молния. Он чуть не умер, но после двух месяцев пребывания в коме остался жив. Мы многое пережили. К тому же мне помогал психолог.

Также я потерял дядю на футбольном поле. Он умер от сердечного приступа, поэтому я не мог сдержать эмоций. Я пытался справиться с этим сам, но что действительно мне помогает, так это мои сотрудники, мое окружение и мои игроки», — приводит слова специалиста The Sun.

Датчане в группе В заняли второе место после двух поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а также крупной победы над российской командой (4:1). В первом матче плей-офф были повержены валлийцы (4:0), в 1/4 финала — чехи (2:1).

Матч Англия — Дания состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00.

Ранее бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что англичане вряд ли упустят единственный за много лет шанс стать чемпионами Европы.