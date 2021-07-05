Сборную России не согласились возглавить тренеры РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) не договорился ни с одним из трех тренеров-россиян, которые работают в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отказались возглавить сборную Леонид Слуцкий («Рубин»), Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»), сообщает «РБ Спорт».

Основной причиной отказа является приближающийся старт сезона. Никто из специалистов не готов бросать клубный проект за две недели до старта сезона.

Также сообщается, что в списке кандидатов есть и иностранные тренеры. Один из них — португальский наставник Андре Виллаш-Боаш.

Португалец уже возглавлял петербургский «Зенит». 43-летний тренер в данный момент находится без клуба. Последним местом работы Виллаш-Боаша был французский «Марсель».

Нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Станислав Черчесов должен уйти со своего поста.