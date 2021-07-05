Менеджер Емельяненко рассказал о загуле спортсмена

Азамат Бостанов, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал о состоянии спортсмена, передает Sport24.

«Александр находится в Карачаево-Черкесской Республике, где проходит восстановительные процедуры. Думаю, там же он будет проходить подготовку к своему следующему бою. Главное, что он принял решение вернуться к нормальной и здоровой жизни. Было ли тяжело? Да. Был ли он в загуле? Да. Но сейчас все в порядке», — сказал Бостанов.

Емельяненко провел в профессиональной карьере 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

25 июня рэпер Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября.

Ранее российский рэпер Леван Горозия поделился мнением о возможном поединке между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и певцом Джиганом.