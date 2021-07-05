Билялетдинов считает, что Тедеско не хватает авторитета для поста наставника сборной России

Известный российский специалист, в прошлом главный тренер столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «Газете.Ru» прокомментировал информацию о том, что немецкий экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может стать главным тренером сборной России.

«Тедеско понял менталитет, но не заработал авторитет для игроков сборной. Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в России не задержался. У нас либо резко возносят до небес, либо сильно опускают на землю. Давайте Карреру вспомним. Или давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, хотя обыграл на контратаках только Саудовскую Аравию и Египет, а стал ничем.

Здесь вопрос к тем людям, которые будут принимать решение. Будет ли этот иностранец лучше Черчесова? Чем? России нужно отобраться на чемпионат мира, нам сейчас нужны резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадем в Катар — давайте менять. Нет такой уверенности, значит Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл».

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы-2020 российская команда проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что иностранец во главе сборной будет независим от звонков «сверху и сбоку».