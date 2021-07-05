Наставник сборной Испании назвал сильные стороны Италии перед матчем 1/2 финала Евро

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике перед матчем 1/2 финала Евро-2020 поделился мнением о национальной команде Италии, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«У сборной Италии много классных футболистов, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как и мы. Они любят применять высокий прессинг, что не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, матч будет интересным», — сказал Энрике.

Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч Евро-2020 Италия — Испания.