Бывший хоккеист сборной России рассказал о мстительности Ротенберга

Бывший хоккеист сборной России Федор Тютин рассказал, что не боится высказываться о первом вице-президенте Федерации хоккея России (ФХР) Романе Ротенберге, так как сейчас живет в США, передает Sport24.

«Пару лет назад мне доводилось общаться с человеком, приближенным к Ротенбергу. Он мне сказал: «Будь аккуратнее в своих высказываниях в его сторону, он способен на все». Я отдаю себе полный отчет в том, что Ротенберг настолько мстителен, что 100% были бы последствия. Ему не присущи нормальные человеческие качества», — сказал Тютин.

Также Тютин отметил, что он осознавал риски еще перед тем, как выложить первый пост с критикой Ротенберга в Instagram.

Напомним, игрок написал в Instagram, что Ротенберг узурпировал власть и занимается делами, в которых он совершенно некомпетентен.

Ранее Ротенберг подвел итоги выступления национальной команды на прошедшем в Латвии чемпионате мира 2021 года.