Игрок сборной Дании не считает Англию фаворитом в матче 1/2 финала Евро-2020

Футболист сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Дании, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Англия — фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но футболисты не обязательно так считают. Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка, так что, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны», — сказал Поульсен.

Встреча состоится 7 июля. Команды выйдут на поле 7 июля в 22.00 по московскому времени. Дания выигрывала Евро в 1992 году, обыграв в финале сборную Германии со счетом 2:0, а англичане еще не выходили в финал соревнований.

В другом полуфинале Италия сыграет против Испании. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью оценил четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии, в котором британцы победили со счетом 4:0.