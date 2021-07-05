Игрок сборной Дании не считает Англию фаворитом в матче 1/2 финала Евро-2020

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Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен празднует гол на Евро Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен празднует гол на Евро
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен празднует гол на Евро
Reuters

Футболист сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 против национальной команды Дании, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Англия — фаворит матча? Это мнение болельщиков и прессы, но футболисты не обязательно так считают. Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка, так что, если они уверены, что переиграют нас, то это слишком смело с их стороны», — сказал Поульсен.

Встреча состоится 7 июля. Команды выйдут на поле 7 июля в 22.00 по московскому времени. Дания выигрывала Евро в 1992 году, обыграв в финале сборную Германии со счетом 2:0, а англичане еще не выходили в финал соревнований.

В другом полуфинале Италия сыграет против Испании. Встреча состоится 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью оценил четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии, в котором британцы победили со счетом 4:0.