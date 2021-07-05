Московская федерация футбола обратилась в прокуратуру после смерти игрока

Московская федерация футбола (МФФ) обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) после смерти 17-летнего футболиста, передает Sport24.

«Мною было отправлено обращение в прокуратуру города Москвы с просьбой проверить деятельность ЛФЛ после инцидента со смертью футболиста. Ответа еще не получили. Важно, чтобы журналисты в своих эфирах и на своих страницах поднимали этот вопрос, чтобы он не остался без внимания», — заявил президент МФФ Сергей Анохин.

Трагедия произошла 26 июня.

Ранее Андрей Беляев, находившийся в качестве зрителя на стадионе во время смерти футболиста в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги, рассказал о подробностях трагедии. Очевидец утверждает, что погибший футболист через пять минут после начала матча резко упал на бок, после чего арбитр остановил игру.