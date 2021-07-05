Тренер «Локомотива» рассказал о проблеме менталитета российских футболистов

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Марко Николич
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич
РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал об особенностях менталитета российских футболистов.

«Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает. Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

По мнению сербского специалиста, российские футболисты думают, что по статусу они должны играть в каждой встрече.

«А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует...» На Западе не так — иди и бейся каждый день», — добавил наставник «железнодорожников».

Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством Николича клуб взял серебряные медали чемпионата России сезона-2019/20, а 12 мая завоевал Кубок страны.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб занял третье место в турнирной таблице.

Ранее Николич высказался об отношении со стороны общественности к сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020.