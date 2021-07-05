Убийц красноярского биатлониста приговорили к 14,5 годам строгого режима

Красноярский суд приговорил Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,5 годам заключения в колонии строгого режима за убийство биатлониста Дмитрия Сисигина, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Отмечается, что преступники также обязаны выплатить семье погибшего компенсацию в размере 5,4 млн рублей.

Преступление произошло в сентябре 2019 года. Тогда между убийцами и их жертвой произошел конфликт, в результате которого Шилов и Шмелев избили Сисигина до смерти. Свои действия они снимали на камеру, специально вымазывая себя кровью жертвы. Также они не пускали к пострадавшему медиков. Спустя 23 дня биатлонист скончался в больнице от полученных травм.

Позже Шмелев заявил о раскаянии в совершенном преступлении. Также он признался, что во время избиения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Осенью 2019 года спортсмена застрелили в Москве возле его дома на Нахимовском проспекте.