Экс-тренер сборной России назвал пресс-конференцию Черчесова жалким зрелищем

Сергей Балахнин поделился мнением о пресс-конференции главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после провального выступления на чемпионате Европы — 2020.

Балахнин работал в тренерском штабе сборной России с 2015 по 2016 год.

«Лучше бы он не давал вообще эту пресс-конференцию. Ладно бы еще это была просто демагогия, но это было жалкое зрелище. Мы должны уважать его, он удачно провел чемпионат мира, но этой пресс-конференцией он все хорошее впечатление о себе перечеркнул.

Мне кажется, Черчесов прячется за цифрами. Последнее место заняли, а он говорит, что не согласен с неудовлетворительной оценкой работы. После этого мероприятия ему точно нужно уходить.

До пресс-конференции еще можно было подумать — оставлять ли его или нет. Не осознавая, где ты ошибся, ты не исправишь этого никогда. А он отказывается это признавать.

Его посыл – «мы хорошо работали». А чего ж тогда не выиграли?» – цитирует специалиста РИА «Новости».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

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