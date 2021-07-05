Раскрыты подробности конфликта между игроками сборной Франции на Евро

Стали известны подробности конфликтной ситуации с участием игроков сборной Франции Бенжамена Павара, Поля Погба и Рафаэля Варана по ходу матча с командой Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, информирует Mirror со ссылкой на Le Parisien.

Павар во время матча обратился к Варану и сказал, что Погба не возвращается в оборону. После того, как Варан передал эти слова Погбе, последний в ярости подошел к Павару и между игроками возник словесный конфликт, сообщает источник. Предполагается, что эта ситуации стала причиной поражения от швейцарцев в серии пенальти. Погба извинился перед Вараном в раздевалке, но это не помогло наладить отношения в команде.

Сборная Франции в своей группе заняла первое место после победы на Германией (1:0) и двух ничьих с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцарцы в четвертьфинале уступили сборной Испании в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1.

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