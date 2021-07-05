Смолов снялся в клипе на песню «Бабки есть» исполнителя ЮрКисса

Форвард московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов снялся в клипе на песню «Бабки есть» российского хип-хоп исполнителя Юрия Киселева, сценический псевдоним которого — ЮрКисс.

Нападающий уже принимал участие в съемках клипа рэп-группы «Каспийский груз» в 2015 году.

Юрий Киселев — сын российского музыканта и бизнесмена Владимира Киселева, который был барабанщиком группы «Земляне».

Смолов до «железнодорожников» выступал за московское «Динамо», роттердамский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Сельту» из испанского города Виго. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел за «Локомотив» 28 матчей, забив 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Федор Смолов сказал, что слышал слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции, где он объяснил невызов нападающего на чемпионат Европы --2020.