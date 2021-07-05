Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался после крупного поражения сборной Украины в матче с Англией (0:4) в рамках четвертьфинала чемпионата Европы — 2020. Также экс-чемпион намекнул на свое возвращение в бокс.

«Поздравляем Англию с отличной игрой! Матч пошел не так, как мне бы хотелось, но это спорт. Как всем известно, особенно английским болельщикам, я был проигравшим в своем спорте. Главное — не само поражение, а то, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим камбэки, не так ли?!

Я также очень горжусь сборной Украины. Нам нужно высоко держать голову, ведь мы далеко прошли на Евро и показали, что мы можем бороться. Нет сомнений, что мы можем пойти еще дальше. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя», — сказал боксер в Instagram.

На группой стадии украинцы проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1). В первом матче плей-офф Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко назвал комичными действия главного тренера национальной команды Андрея Шевченко в конце игры с Англией на Евро.