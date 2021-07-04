Ведущий «Орел и решка» потроллил критиков сборной Украины на Евро

Ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков в стихотворной форме высмеял критиков национальной команды Украины, дошедшей до 1/4 финала чемпионата Европы — 2020. В четвертьфинале украинцы уступили сборной Англии со счетом 0:4.

«Горят пердаки. Не просто искрятся, не просто дымятся — пылают они! Диванное войско подняло все сраки, взмылись вверх кулаки, которыми машут всегда после драки. Горят пердаки. Ух, горят пердаки.

Вступили в игру тех, кого знаем. Отставили в сторону свой холодец, в политике шансы — президенту ж пихаем — мы в футболе эксперты, пипец.

Ну шо, англичанам сосали, терпилы? Позор, пора расстрелять. Ой, а что, как со шведами не прокатило? Да их на завод пора отправлять. Играть никогда не умели. Куски дерьмеца, да что там — говно. За что мы за вас болели — да, ребятишки, вы полное дно», — прочитал шоумен в Instagram.

На групповом этапе команда проиграла Нидерландам 2:3, обыграла Северную Македонию 2:1 и уступила Австрии 0:1, выйдя в 1/8 финала с тремя очками с третьего места в группе по дополнительным показателям. В первом матче плей-офф украинцы на последних минутах дополнительного времени дожали оставшуюся в меньшинстве Швецию — 2:1.

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020.

Ранее сообщалось, что президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал вылет футбольной сборной с Евро-2020.