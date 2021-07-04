Моуринью считает, что у Англии в матче с Украиной вообще не было проблем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии, в котором британцы победили со счетом 4:0.

«Конечно, это было хорошее выступление Англии. Как я и ожидал, англичане легко выиграли этот матч. Они все время атаковали и могли закончить со счетом 5:0. У Англии вообще не возникло проблем. Сейчас их ждет полуфинальный матч с датчанами, который будет сложнее, так как Дания играет лучше Украины. Англия сильна, играет хорошо и уверена в себе. Это будет большой полуфинал. Дания предстала сильной командой, найдя выход из ситуации, которая возникла с травмой Эриксена», — приводит слова Моуринью The Sun.

Сборная Украины уступила англичанам со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Видео экс-президента Украины Порошенко после матча с Англией стало вирусным.