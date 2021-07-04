Главный тренер сборной Украины Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после возвращения команды в Киев.

«Я благодарен вам за такую ​​поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!» — цитирует Шевченко Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинальном матче со счетом 0:4. Два мяча в ворота Георгия Бущана забил Гарри Кейн, еще по одному голу на счету Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона.

Сборная Украины заработала €16 млн благодаря результатам на чемпионате Европы-2020.

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). Обладатель «Золотого мяча» 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Второй бомбардир в истории «Милана».

С 15 июля 2016 года — главный тренер сборной Украины.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что Шевченко успел сделать в сборной Украины больше, чем Черчесов в России.