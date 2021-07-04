Камельзон считает, что теннисный матч Медведев — Федерер затмит Евро-2020 по футболу

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Даниил Медведев Даниил Медведев
Даниил Медведев
GlobalLookPress

Известный теннисный тренер Владимир Камельзон поделился ожиданиями от возможного противостояния россиянина Даниила Медведева со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Уимблдона. А также оценил шансы российских спортсменов на турнире.

«Конечно, это будет украшение всего турнира! Думаю, все болельщики-футболисты бросят свои телевизоры и пойдут смотреть этот матч. Сейчас идет смена поколений. Медведев и Ко задрали планку очень высоко. Они уже заслужили сравнения с Джоковичем, Федерером... Надаль правильно сделал, что отказался от Уимблдона. Его команда правильно все просчитала. Так что Федереру точно не будет легкой дороги в полуфинал. Матч с Медведевым будет наиболее ярким спектаклем для нас из возможных», — сказал Камельзон в интервью «Газете.Ru».

Также Камельзон считает, что все продолжающие выступление на Уимблдоне россияне — Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев, — способны обыграть Новака Джоковича.

«Сегодня все эти ребята могут обыгрывать Джоковича. Но в сетке еще много очень сильных игроков. И Саша Зверев, и Роберто Баутиста-Агут, и Денис Шаповалов, который прибавил в игре явно. На моем веку эта мужская сетка — лучшее, что было в теннисе!» — заявил тренер.

Опытный тренер считает, что в полуфинал Уимблдона могут выйти сразу двое россиян.

«Думаю, в полуфиналы могут выйти Медведев и Рублев. При всей моей любви к Хачанову, есть небольшое отставание по рейтингу и в плане движения на корте. Хотелось бы, чтобы он двигался полегче. Тот же Рублев — он же не бегает по корту, а летает. Хачанов немножко тяжеловес, а это трава, и она диктует свои условия. Тут ты борешься не только с противником, но и с покрытием. Посмотрите, как игроки скользят и падают», — сказал Камельзон.

В третьем круге Александр Медведев переиграл хорвата Марина Чилича и в следующем раунде сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача. Андрей Рублев был сильнее итальянца Фабио Фоньини и теперь сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. Карен Хачанов победил белоруса Егора Герасимова и теперь сразится с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее Камельзон назвал выступление россиян на Уимблдоне успехом отечественного тенниса.