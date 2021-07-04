Камельзон назвал выступление россиян на Уимблдоне успехом отечественного тенниса

Известный российский тренер по теннису Владимир Камельзон считает, что выступление отечественных спортсменов на Уимблдоне уже можно назвать успехом для России.

«Моя позиция такая, что этот турнир можно уже назвать успехом российского тенниса. Это не пришло в одночасье. Последние два года к этому мы шли. И эта компания, которая сегодня нас всех радует, показывает достаточно интересные результаты. По каждому отдельному игроку можно говорить отдельно, по каждой игре отдельно, но особенно меня просто поразило вчера выступление Медведева в матче с Чиличем. Это было очень показательно. Но и все остальные ребята — молодцы. Даже тот же Хачанов держится. Эта троица (Медведев, Рублев, Хачанов) сегодня выдвинулась на ведущие позиции в мировом теннисе.

Есть много общих моментов. У всех этих ребят хорошо работает их команда. Сейчас же у каждого своя, такая мода. Но и между собой они хорошо контактируют. Они научились просчитывать, читают, что о них пишут и прибавляют. Считаю, у ребят хорошие шансы пройти дальше. Все, конечно, до полуфинала не пройдут, и не могут все пройти. Но если кто-то из них пройдет — это уже будет выдающийся результат», — сказал Камельзон в интервью «Газете.Ru».

В третьем круге Александр Медведев переиграл хорвата Марина Чилича и в следующем раунде сыграет против польского теннисиста Хуберта Хуркача. Андрей Рублев был сильнее итальянца Фабио Фоньини и теперь сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. Карен Хачанов победил белоруса Егора Герасимова и теперь сразится с американцем Себастьяном Кордой.

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