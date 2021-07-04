Только один бой с участием Хабиба вошел в десятку самых продаваемых поединков UFC

UFC опубликовал десятку самых популярных боев по продажам PVP (платных трансляций). Из десяти лучших поединков по этому показателю семь проходили с участием Макгрегора. Более того, первая пятерка сформирована также из боев Конора. В рейтинге всего один бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова, это тоже поединок с участием ирландского бойца.

Десятка лучших боев UFC по продажам PVP:

1. UFC 229: Хабиб Нурмагомедов — Макгрегор (2,4 млн зрителей)

2. UFC 257: Дастин Порье — Макгрегор (1,6 млн)

3. UFC 202: Нейт Диаз – Макгрегор (1,6 млн)

4. UFC 246: Макгрегор — Дональд Серроне (1,35 млн)

5. UFC 196: Макгрегор — Нейт Диаз (1,3 млн)

6. UFC 251: Камару Усман — Хорхе Масвидаль (1,3 млн)

7. UFC 205: Эдди Альварес – Макгрегор (1,3 млн)

8. UFC 194: Жозе Альдо – Макгрегор (1,2 млн)

9. UFC 116: Брок Леснар — Шейн Карвин (1,16 млн)

10. UFC 139: Ронда Роузи — Холли Холм (1,1 млн).

Ранее стало известно, что Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей смешанных единоборств (MMA). Ирландец заработал за карьеру $400 млн. Отмечается, что в качестве гонораров спортсмен получил лишь $22 млн, а остальное было заработано на рекламных контрактах и доходах от бизнеса.

Второе место в рейтинге занял Нурмагомедов. Его заработок составил $40 млн. При этом издание не уточняет, сколько боец получил за поединки, а сколько — за рекламу и бизнес.

Ранее сообщалось, что Хабиб оказался ниже Макгрегора в рейтинге самых богатых бойцов MMA.