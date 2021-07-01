Хабиб оказался ниже Макгрегора в рейтинге самых богатых бойцов MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых богатых представителей смешанных единоборств (MMA). Список составлен изданием South China Morning Post.

По данным источника, ирландец заработал за карьеру $400 млн. Отмечается, что в качестве гонораров спортсмен получил лишь $22 млн, а остальное было заработано на рекламных контрактах и доходах от бизнеса.

Второе место в рейтинге занял экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Его заработок составил $40 млн. При этом издание не уточняет, сколько боец получил за поединки, а сколько — за рекламу и бизнес.

Замкнул тройку самых богатых представителей MMA экс-чемпион двух дивизионов UFC канадец Жорж Сен-Пьер, который заработал $30 млн.

Четвертым стал бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжелом дивизионе Брок Леснар ($25 млн), а на пятой строчке расположился экс-чемпион UFC в лёгком и полусреднем весе Би Джей Пенн ($22 млн).

Ранее Нурмагомедов заявил, что в ММА очень мало интеллектуалов.