Главный тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос, возглавит ли он сборную России

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, возглавит ли он сборную России, если Станислав Черчесов будет отправлен в отставку и Российский футбольный союз (РФС) решит пригласить на эту работу именно его.

«Все это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли стоит рассуждать на эту тему, у меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом», — приводит слова Семака Bobsoccer.ru.

По информации инсайдеров, 2,5-часовое выступление Станислава Черчесова перед журналистами склонило руководство РФС к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют варианты с назначением именитого иностранного специалиста.

Ранее экс-форвард ЦСКА Масалитин призвал заменить Черчесова иностранным тренером.