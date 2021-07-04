Ветеран «Зенита» Желудков в ответ на слова Семака предложил урезать игрокам зарплаты

Футболисты из-за больших зарплат перестали относиться к своему делу ответственно. Такое мнение выразил ветеран «Зенита» Юрий Желудков, комментируя слова главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака о том, что он не может усилить команду качественными игроками из-за их дороговизны. Желудков считает, что футболистам необходимо урезать зарплаты.

«Усиливаться надо — однозначно. Но что денег нет — тоже однозначно. Надо заканчивать историю с большими деньгами. Пусть будет зарплата $100 тысяч в год и играют за премиальные. А так, ничего без этого не сделать, в сборную игроки приезжают отдыхать. Результата никакого нет, и чемпионат мира закончится тем же самым, потому что нет игроков — а они в своих командах получают большие деньги. Нужно посадить их на деньги, которые получают наши пенсионеры, как я. Пусть они это почувствуют. И футбол у нас восстановится», — сказал Желудков «Газете.Ru».

По мнению специалиста, ужесточение лимита на легионеров в РПЛ не исправит ситуацию. Необходимо сделать так, чтобы игроки перестали играть исключительно ради денег, убежден ветеран.

«Если ужесточить лимит на легионеров, у нас сборной не будет — хотя ее и так нет. То, что было в 2008 году — ну, более-менее. Но сборная настоящая была в 1986 году, команда Лобановского, в которой играли Ларионов, Бессонов, Демьяненко. И они играли за Советский Союз, были профессиональные тренеры и игроки. А сейчас — показуха, доллары в глазах. И это никогда не закончится, пока не уберут эти доллары из глаз, больше они ничего не видят», — подытожил Желудков.

Ранее болельщик «Зенита», актер и певец Михаил Боярский затруднился оценить слова Семака о дефиците на трансферном рынке.