Эриксен поздравил партнеров по сборной Дании с выходом в 1/2 финала Евро

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший во время матча первого тура Евро-2020 против сборной Финляндии остановку сердца, поздравил своих партнеров с выходом в 1/2 финала турнира, передает Football Italia

«Я горжусь вами», — написал игрок.

Напомним, во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

В полуфинале Дания сыграет с Англией. Встреча состоится 7 июля.

Ранее украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец пожелал здоровья полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Ордец считает, что не стоит бояться подобного, иначе можно вообще не выходить на поле.