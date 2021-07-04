Сергей Юран считает, что Украина превзошла себя на Евро-2020

Разгромное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020 не должно быть трагедией для сборной Украины, поскольку она и так превзошла себя. Такое мнение выразил известный футболист и тренер, наставник «СКА-Хабаровска», уроженец Луганска Сергей Юран.

«Ничего неожиданного не произошло. Не буду лукавить, я не предполагал, что Украина пропустит четыре мяча. Но в целом, они и так прыгнули выше головы — молодцы парни, и футболисты, и тренеры. А четыре гола они получили по ряду проблем: все-таки и травмированные игроки есть, и выступают они практически одним составом. И понятно, что уровень сборной Англии повыше. Поражение украинцев закономерно. Но за бортом остались такие футбольные монстры, как Португалия, Голландия, Франция, Германия. Украинцы максимально хорошо выступили.

И четыре мяча — это ни в коем случае не трагедия, это просто разница в классе. При всем уважении к футболистам Украины, разница в уровне игроков двух команд колоссальная», — сказал Юран «Газете.Ru».

Украина уступила англичанам со счетом 0:4. Несмотря на это, Евро-2020 стал лучшим в истории для украинской команды — ранее она никогда не доходила до четвертьфинала европейского первенства. Что касается Англии, в полуфинале она встретится с Данией. Другую полуфинальную пару составили Италия и Испания.

Ранее Боярский похвалил сборную Украины, несмотря на поражение от Англии на Евро-2020.