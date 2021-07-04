Селюк назвал сборную Украины по футболу «мальчиками для битья»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией, передает Sport24.

«Видимо, сказался небольшой опыт таких турниров. Бежали до какого-то момента, впервые вышли в четвертьфинал и вроде выдохнули. Вчера украинцы были мальчиками для битья. Было ощущение, что они сами не верили в себя», — сказал Селюк.

Напомним, украинцы уступили англичанам со счетом 0:4. В полуфинале Англия сыграет с Данией. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2020. 1/4 финала.

Украина — Англия – 0:4

Голы: 0:1 — Гарри Кейн (4), 0:2 — Гарри Магуайр (46), 0:3 — Гарри Кейн (50), 0:4 — Джордан Хендерсон (63).

Ранее Андрей Шевченко раскритиковал уровень чемпионата Украины по футболу.